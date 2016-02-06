В Европе прошли антиисламские митинги: людей собралось меньше, чем ожидали (фото)

В немецком Дрездене и нескольких европейских городах в субботу, 6 февраля, прошли акции сторонников и противников антиисламского движения Pegida.

Значительно меньше людей, чем ожидалось, откликнулись на призыв Pegida и приняли участие в акциях движения. Pegida анонсировал меры, направленные против массовой миграции, во многих городах Европы, сообщает «Немецкая волна».

В Дрездене, который считается оплотом движения, ожидалось участие 10-15 тысяч человек, впрочем, по оценкам группы Durchgezählt, на акцию пришли лишь от шести до восьми тысяч человек.

Во время шествия в Дрездене можно было услышать лозунг: "Меркель должна уйти!" - участники критиковали политику относительно беженцев канцлера Ангелы Меркель.

На митинге были также заметны несколько российских флагов и транспаранты с призывами: "Мир с Россией", "Прекратите войну против Сирии".

В то же время около двух с половиной тысяч человек вышли в Дрездене на протест против исламофобов.

Значительно меньшие по масштабу акции прошли в Варшаве, Таллинне, Братиславе, Амстердаме, Дублине и Праге.

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В столице Чехии противники иммиграции и их оппоненты забрасывали друг друга пустыми бутылками и фейерверками, полиции пришлось разводить два лагеря протестующих - около 1500 сторонников и 400 противников Pegida.

Исламофобы выступили с лозунгом "Нет иммиграции - стоп меркелизации". "Ислам - это не религия, это - фашистская идеология", - заявил корреспонденту агентства dpa один из сторонников Pegida, тогда как его оппонент сказал: "Мы хотим бороться с ростом ксенофобии в чешском обществе".

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Столкновение протестующих с полицией имелао место также в Амстердаме, где на первую акцию движения пришли только 200 сторонников Pegida, сообщает агентство АР. Полицейских и противников движения было значительно больше.