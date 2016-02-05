В Госдуме пригрозили зеркальными мерами в случае введения виз Украиной

Об этом в пятницу заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.

"Естественно, в случае денонсации соглашения о безвизовом режиме, Россия ответит симметрично", - констатировал Слуцкий. И это, по его словам, "к сожалению, отразиться на простых гражданах", поскольку, "у нас до сих пор не свернуты до конца культурные, гуманитарные обмены на всех уровнях".

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"Поэтому, если нас вынудят ввести визы с Украиной, постараемся сделать его для многих категорий украинских граждан мягким", - подчеркнул глава комитета. Он обратил внимание, что для российской стороны это "будет принципиальным".

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий предлагает парламенту принять постановление о прекращении действия Соглашения о безвизовом режиме между Украиной и Россией.

Как известно, с 1 марта 2015 года россиянам для въезда на Украину необходимо иметь при себе загранпаспорт. В апреле 2014 года также были введены ограничения на въезд на территорию Украины для мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.