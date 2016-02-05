В Раду внесли проект об отмене безвизового режима с Россией

Об этом Парубий сообщил на своей странице в Facebook.

"Зарегистрировал с Игорем Лапиным и коллегами депутатами постановление о прекращении Соглашения о безвизовом режиме между Украиной и Россией", - сообщил Парубий.

Он отметил: "Давно убежден, что это абсолютно необходимо. Еще будучи секретарем СНБО не раз выступал с этой инициативой. К сожалению, тогда моя позиция не была поддержана".

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Парубий обосновывает целесообразность введения виз для граждан России их поддержкой агрессии Российской Федерации в отношении Украины: "Оккупированные Крым и Донбасс, тысячи убитых украинцев, разрушенные города и села... И это все под истерически-радостные вопли обдолбанных «скрепами» и пропагандой "соседей". 93% (русских - УНИАН) поддерживает аннексию Крыма Россией, из них 80 % - даже если придется начать войну. 59% – россиян негативно относятся к Украине, а 37 процентов россиян считают украинцев врагами. Необходимо контролировать каждого представителя страны-агрессора, желающего попасть в Украину", - подчеркнул Парубий и добавил: "Мы не имеем права даже допустить возможность, чтобы в связи с безвизовым режимом на нашу территорию попадали вражеская агентура и диверсионные группы".