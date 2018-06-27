Поддерживая Украину, Канада обеспечивает противовес попустительству России

Недавний визит Президента Украины Виктора Ющенко в Канаду заключает в себе глобальные уроки. Он приехал в поисках друга – и нашел его. За время визита Канада признала голод около 10 миллионов украинских крестьян, организованный советским правительством, актом геноцида. Кроме того, премьер-министр Стивен Харпер заявил, что Канада поддержит заявку Украины на членство в НАТО.

Эти обязательства важны не только для Украины, но и для всего мирового сообщества, поскольку сплачивающие его ценности универсальны. Удивляет то, что это не было сделано раньше и что этому продолжает оказывать сопротивление более крупный и доминирующий сосед Украины – Россия.

Ключевой урок из Голодомора таков: если геноцид какого-либо диктатора остается безнаказным и неискупленным, это становится моделью для последователей. Зло порождает зло. Несмотря на невероятный масштаб злодеяний коммунизма в 1932-33 гг., мировые лидеры хранили молчание, в то время как "полезные идиоты", как Иосиф Сталин назвал апологетов советчины, работали, чтобы покрыть преступление против человечества, способствуя мифам про „рай народов".

Мошеннические статьи Уолтера Дюранти в "Нью-Йорк Таймс", которые принесли ему Пулитцеровскую премию в журналистике, приводили к признанию СССР как государству и гарантировали Сталину премию „Человека года” по версии „Tіme magazіne”. Ничего удивительного, что этот геноцид был скопирован приблизительно через 10 лет другим диктатором.

Как глобальный лидер защиты прав человека, Канада твердо отстаивает принципы, что истребление любых народов – украинского, китайского, еврейского, кампучийского – отвратительно, хотя примечательно, что коммунистические диктаторы ответственны примерно за 120 миллионов жертв во всем мире на протяжении прошлого века. Это - страшный рекорд. Признание Канадой порожденного советской властью голода 1932-33 гг. помещает его в надлежащий контекст в истории геноцидов. Здесь есть также мессидж для Канадского музея прав человека, который вскоре будет построен. Следует вынести ясный урок: геноциды 20-го века были в непропорционально большой мере организованы коммунистическими режимами. И в случае с Украиной такой режим почти избежал неприятных последствий для себя. Канадцы имеют право знать, что геноциды не являются уникальным отклонением, а являются следствиеми зла, которое осталось неразоблаченным и непреодоленным.

Что шокирует в связи с похвальным признанием премьер-министром Харпером геноцида в Украине, так это то, что оно может быть обжаловано кем-либо, что уже и делает официальная Россия.

Поддержка премьер-министром членства Украины в НАТО предлагает другой урок: опасности успокоения. Рассмотрим это. После многих лет российского доминирования суверенная Украина восстала из руин СССР, имея 90 процентов поддержки независимости. И все-таки Запад продолжал рассматривать ее нужды через пророссийскую призму. В 1990-х были угрозы отказать в помощи, если Украина не освободится от компонентов огромного советского ядерного арсенала, передав их исключительно в руки России. Теперь Европа и другие страны живут в страхе, в то время как президенты России - прежний и нынешний – цедят угрозы боеголовками, нацеленными на соседей.

...Давайте признаем, что отклонение Альянсом Украины в Бухаресте, под влиянием Германии и Франции, было сделано ради умиротворения России.

Урок истории: политика успокоения имеет тенденцию не заканчиваться хорошо. Несмотря на нашу победу в Холодной войне, Россия богаче, имеет своих людей в стратегических западных учреждениях, ее палец лежит на ядерной кнопке, а ее последнее оружие – это энергия, нависающая над Европой. И, к сожалению, агрессия России, которая отключает поставки газа, продает оружие и развивает ядерные потенциалы в государствах-изгоях, ограничивает национальный суверенитет других стран, не указывает на государство, которое продвигается к демократическим капиталистическим ценностям.

Действительно, ее воинственность дает Канаде мало причин, чтобы доверять ей и подпускать близко к дому. Мы боимся за наш незаселенный и незащищенный Север и его природные богатства, учитывая недавние заявления России и подводные исследования, хотя морское законодательство и защищает наши требования.

В интересах Канады и всего мира поддержать борьбу Украины за превращение в демократическое государство и присоединение к аналогично мыслящим сообществам. Печально, что Владимир Путин и его преемник Дмитрий Медведев бурно препятствуют этому. Принципиальная поддержка Канадой Украины обеспечивает необходимый противовес таким отсталым взглядам. И попустительству России.