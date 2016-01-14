Фильм о Майдане "Зима в огне" номинирован на "Оскар"

Об этом сообщается на сайте кинопремии. Фильм Евгения Афинеевского поборется за награду в номинации Документальный фильм. Список номинантов огласили сегодня в Лос-Анджелесе режиссеры Гильермо дель Торо и Энг Ли. Полный список опубликован на официальном сайте "Оскара". Победители станут известны 28 февраля.

Читайте также"Зима в огне": фильм о событиях на Майдане победил на международном кинофестивале в Торонто

"Зима в огне" рассказывает о событиях в Киеве зимой 2013-2014 годов. В основе фильма съемки 28 операторов-любителей.

Допремьерный показ фильма "Зима в огне", посвященный Дню Независимости Украины состоялся 25 сентября 2015 года в Вашингтоне.

Осенью 2015 года президент Петр Порошенко наградил Евгения Афинеевского крестом Ивана Мазепы.