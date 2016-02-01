В подконтрольном ИГИЛ ливийском городе таинственный снайпер убивает полевых командиров террористов - СМИ

С 13 по 23 января стрелок убил возглавлявшего местный шариатский суд Хамада Абд аль-Хади, затем последовательно уничтожил его преемника Абу Мухаммада ад-Дарнауи и еще одного экстремистского лидера Абдуллу бин Хамада аль-Ансари, пишет Лента.ру со ссылкой на De Morgen.

По информации издания, боевики ИГ прочесывают город, пытаясь обнаружить снайпера, однако пока безрезультатно.

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Как сообщает newsru.co.il, не исключено, что стрелок может быть одним из иностранных военных специалистов, прибывших накануне в Ливию.

Отмечается, что 28 января стало известно, что США в Ливии могут начать военную кампанию против ИГ. Она может состоять в нанесении авиаударов и проведении небольших операций американским спецназом.