Количество жертв теракта ИГ под Дамаском возросло до 71, среди погибших - пятеро детей
09:55, 01 февраля 2016Мир
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Увеличилось до 71 количество жертв взрывов у шиитской мечети Саида Зейнаб, расположенной в пригороде Дамаска. Ранее сообщалось о 60 погибших.
REUTERS
Среди жертв - 29 мирных жителей, среди них - 5 детей, а также 42 шиитских военных, которые поддерживают президента Сирии Башара Асада, сообщает наблюдательный совет по правам человека в Сирии.
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Все они были убиты двумя террористами-смертниками, которые подорвали себя в толпе.
Как сообщал УНИАН, террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за этот теракт.
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