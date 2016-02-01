Количество жертв теракта ИГ под Дамаском возросло до 71, среди погибших - пятеро детей

Среди жертв - 29 мирных жителей, среди них - 5 детей, а также 42 шиитских военных, которые поддерживают президента Сирии Башара Асада, сообщает наблюдательный совет по правам человека в Сирии.

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Все они были убиты двумя террористами-смертниками, которые подорвали себя в толпе.

Как сообщал УНИАН, террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за этот теракт.