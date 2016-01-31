Немецкая разведка завербовала более 800 мигрантов - Spiegel

Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на ответ немецкого правительства, полученный на запрос фракции Левой партии в Бундестаге, передает "Европейская правда".

Как сообщается, в период с 2000 г. по 2013 г. немецкие власти обратились к 850 соискателям убежища с тем, чтобы получить от них разведданные.

Сотрудничающим со спецслужбами мигрантам чаще всего дают право на защиту, которое при иных обстоятельствах им получить бы не удалось. Потенциальных информаторов также пытаются привлечь обещаниями улучшить их правовое положение.

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Отметим, что отдел BND по работе с соискателями убежища был закрыт в июне 2014 г., однако разведслужба продолжает получать информацию от мигрантов-осведомителей "на добровольной основе".

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