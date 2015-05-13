Пассажиры назвали 10 самых живописных аэропортов в мире (фото)
Крупнейший британский онлайн-сервис бронирования чартерных авиарейсов PrivateFly определил десятку самых живописных аэропортов в мире.
Ежегодный рейтинг аэропортов, на которые открываются лучшие виды из иллюминатора при заходе на посадку, был составлен на основе глобального онлайн-голосования, которое проходило в период с марта по апрель 2015 года при участии более 3 тысяч человек. Об этом пишет CNN.
Всего в голосовании было представлено 147 аэропортов, однако лишь 10 из них вошли в рейтинг лучших живописных аэровокзалов мира. Первое место в этом году занял аэропорт Куинстаун в Новой Зеландии, а тройку лидеров замкнули аэропорт в Лас-Вегасе Маккаран и аэропорт Ницца Лазурный Берег во Франции.
Читайте такжеЭксперты назвали самые дорогие страны для путешествий
Победителей ежегодно определяли туристы и пользователи онлайн-сервиса, выделяя, прежде всего, красивые виды, открывающиеся на аэропорт и город из иллюминатора при заходе на посадку. Это могут быть живописные пейзажи, удачное расположение взлетно-посадочных полос или уникальность аэропорта.
Рейтинг аэропортов с самыми живописными видами выглядит следующим образом:
1. Аэропорт Куинстаун - Франктон, Новая Зеландия
2. Аэропорт Маккаран - Лас-Вегас, США
3. Аэропорт Ницца Лазурный Берег - Ницца, Франция
4. Аэропорт Барра - Барра, Шотландия
5. Аэропорт Принсес Джулиана - остров Святого Мартина
6. Аэропорт Хуанчо Ираускин - Карибские острова
7. Аэропорт Билли Бишоп - Торонто, Канада
8. Аэропорт Гибралтар - Гибралтар, Великобритания
9. Аэропорт Лондон-Сити - Лондон, Великобритания
10. Аэропорт Кейптаун - Кейптаун, ЮАР