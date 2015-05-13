Пассажиры назвали 10 самых живописных аэропортов в мире (фото)

Ежегодный рейтинг аэропортов, на которые открываются лучшие виды из иллюминатора при заходе на посадку, был составлен на основе глобального онлайн-голосования, которое проходило в период с марта по апрель 2015 года при участии более 3 тысяч человек. Об этом пишет CNN.

Всего в голосовании было представлено 147 аэропортов, однако лишь 10 из них вошли в рейтинг лучших живописных аэровокзалов мира. Первое место в этом году занял аэропорт Куинстаун в Новой Зеландии, а тройку лидеров замкнули аэропорт в Лас-Вегасе Маккаран и аэропорт Ницца Лазурный Берег во Франции.

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Победителей ежегодно определяли туристы и пользователи онлайн-сервиса, выделяя, прежде всего, красивые виды, открывающиеся на аэропорт и город из иллюминатора при заходе на посадку. Это могут быть живописные пейзажи, удачное расположение взлетно-посадочных полос или уникальность аэропорта.

Рейтинг аэропортов с самыми живописными видами выглядит следующим образом:

1. Аэропорт Куинстаун - Франктон, Новая Зеландия

2. Аэропорт Маккаран - Лас-Вегас, США

3. Аэропорт Ницца Лазурный Берег - Ницца, Франция

4. Аэропорт Барра - Барра, Шотландия

5. Аэропорт Принсес Джулиана - остров Святого Мартина

6. Аэропорт Хуанчо Ираускин - Карибские острова

7. Аэропорт Билли Бишоп - Торонто, Канада

8. Аэропорт Гибралтар - Гибралтар, Великобритания

9. Аэропорт Лондон-Сити - Лондон, Великобритания

10. Аэропорт Кейптаун - Кейптаун, ЮАР