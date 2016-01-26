Австрия намерена высылать беженцев спустя три года пребывания в стране

Согласно новому документу, мигрантам будет выдаваться идентификационная карта сроком на три года, после чего вопрос ее продления будет пересматриваться в индивидуальном порядке. Об этом со ссылкой на The Local сообщает "РБК".

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В том случае, когда возвращение на родину больше не угрожает жизни беженца, его могут депортировать.

Если же человек окажется хорошо интегрированным в австрийское общество, либо если для этого будут иные гуманитарные причины, срок пребывания в стране может быть продлен.

Источники The Local в МВД страны рассказали, что хотя каждый случай и будет решаться в индивидуальном порядке, в отношении тех беженцев, кто выучил немецкий язык и принял австрийские ценности, депортация будет менее вероятной.

Кроме того, новый закон также увеличит с одного года до трех лет период, после которого беженцы могут запросить убежище для членов своей семьи.

Эти правила будут применяться ко всем беженцам, прибывшим в Австрию после 15 ноября 2015 года, в том числе и к тем, кто еще только ожидает получения статуса беженца.

Отметим, сегодня также стало известно, что после совещания глав МВД стран Евросоюза Еврокомиссии рекомендовали подготовить законодательную базу для ограничения действия Шенгенского соглашения на два года.