СМИ: власти Израиля и ХАМАС обсудят возможность долгосрочного перемирия

В настоящее время не известно, выдал уже Египет разрешение делегации ХАМАС на пересечение границы или нет, сообщает ZN.UA со ссылкой на The Jerusalem Post, который владеет информацией из собственных источников в секторе Газа.

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Сообщается, что кроме Египта, представители ХАМАС намерены посетить Катар и Турцию.

ХАМАС, исламистская милитаризированная организация, правит в секторе Газа с 2007 года. Экстремисты часто обвиняют ХАМАС в отсутствии жесткой позиции в переговорах с Израилем и неспособности ввести законы шариата. В декабре 2014 года Суд Евросоюза заявил, что палестинская исламистская группировка ХАМАС должна быть вычеркнута из списка террористических организаций.