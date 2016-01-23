В 10 штатах США введено чрезвычайное положение из-за мощной снежной бури

Снежная буря может стать самой опасной за последнее столетие, сообщает Би-би-си. Пока известно о девяти погибших. Основная причина смертей - это автомобильные аварии. Из-за снегопада случилось около тысячи ДТП.

Читайте такжеСнежная буря "Джонас" накрыла США: 10 погибших, отменены 7,6 тысяч авиарейсовВ столице Вашингтоне выпало до 60 см снега. На западе штата Кентукки - 46 см снега.

В Нью-Джерси, по данным агентства, порядка 80 тыс. человек пострадали от перебоев с электроэнергией. Перебои наблюдались и в Вирджинии, здесь число пострадавших составило 8 тыс. человек. Власти также предупредили о возможности наводнения в Нью-Джерси.

Несколько миллионов человек в разных штатах не могут выйти из дома из-за бури. До этого сообщалось об очередях в магазинах: люди делали запасы, чтобы переждать непогоду.

Во многих штатах остановлено движение на автодорогах, железнодорожное и авиационное сообщение, а также закрыты все государственные учреждения. В пятницу и субботу было отменено более 7600 авиарейсов. В Вашингтоне полностью закрыта система метро, а на поддержание работы нью-йоркского метрополитена отправили более тысячи человек.

Несмотря на предупреждения властей, многие автомобилисты выехали на дороги и оказались заблокированными в своих автомобилях из-за снегопада. На одной из трасс Кентукки были заблокировано несколько десятков автомобилей. Власти заявили, что затор на дороге был разблокирован. До этого чрезвычайные службы предоставляли водителям воду, еду и топливо. В результате затора никто не погиб.

О застрявших на дорогах автомобилях также сообщили власти Пенсильвании, на помощь к ним власти отправили национальную гвардию.

Национальная метеорологическая служба США сообщает, что эта буря может войти в десятку самых опасных. Потенциально она может затронуть 50 млн человек. Снегопад продолжится в воскресенье. По данным метеорологов, ущерб может превысить $1 млрд.