Канадская полиция уточнила число жертв стрельбы в школе

Во время стрельбы в школе городка Ла-Рош погибли не пятеро, а четверо человек, передает Радио Свобода.

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"Первоначальная информация была о пяти смертях в результате этой трагедии. Но на это время могу подтвердить, что погибли четыре человека", – сказала Леви.

По ее словам, нападавшего мужчину задержали, сейчас он находится под стражей.

Руководитель полиции отметила, что власть пока не называет имена жертв, расследование нападения продолжается. Она также не назвала количестве раненых и степень тяжести их травм.

22 января в школе поселение Ла-Рош, населенного в основном коренными жителями, в северной канадской провинции Саскачеван, молодой человек устроил стрельбу. Премьер-министр Канады сообщил о 5 погибших и не менее двух людях, которые находятся в критическом состоянии.

В Канаде действуют более строгие, чем в США, законы о праве на оружие. Массовые расстрелы здесь относительно редкое явление. Одна из самых громких атак произошла в Канаде в 1989 году, когда при нападении на школу в Монреале погибло 14 студентов.