Маккейн пообещал в корне переориентировать энергетику США

Сенатор Джон Маккейн призвал построить 45 новых атомных электростанций к 2030 году, чтобы снизить зависимость США от импорта нефти, сообщает агентство AP.

По словам Маккейна, имеющиеся в США 104 АЭС удовлетворяют около 20 процентов от всей потребности страны в электроэнергии.

"Каждый год одни только эти реакторы предотвращают такие же выбросы в атмосферу, какие производят все автомобили в США вместе взятые. И несмотря на всю эту пользу, за последние тридцать лет мы не построили ни одной новой АЭС, - отметил сенатор. - Более того, мы практически утеряли даже производственную базу, необходимую для их строительства".

Поэтому Маккейн пообещал, что в случае своего избрания на пост президента США, он коренным образом переориентирует энергетику страны. "Нужно восстановить знания и умения в высокотехнологичной отрасли, которые мы утеряли за тридцать лет стагнации", - подчеркнул кандидат от Республиканской партии.

Кроме того, Маккейн планирует ежегодно выделять из государственного бюджета 2 миллиарда долларов на разработку экологически чистых способов сжигания угля, чтобы сократить выбросы парниковых газов.

Лента.ру