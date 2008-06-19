В Беларуси начался судебный процесс по делу «живого щита»

В суде Минского района и города Заславля (Минский район, Минская область, Беларусь) сегодня началось рассмотрение дела по факту обвинения сотрудников ГАИ Геннадия ДАРАГАКУПЦА и Алексея ЛИХТАРОВИЧА в использовании «живого щита» при задержании пьяного водителя 2 марта 2008 года на въезде в белорусскую столицу на автодороге Минск – Микашевичи.

Как сообщает белорусская служба радио «Свобода», судебный процесс проходит в переполненном зале при отсутствии средств массовой информации.

В зале судебного заседания большинство мест занято сотрудниками ГАИ и их родственниками.

В настоящее время уже заслушана потерпевшая сторона – Юрий БАШКЕВИЧ, Мария ВЕРБИЦКАЯ и Елена КОЛПАКОВА, которые подали иск с требованием компенсации материального ущерба и ущерба здоровью.

Адвокат обвиняемых Василий ТУЛЯКОВ отказался комментировать ход судебного заседания, заявив, что свою позицию огласит в суде. Обвиняемые также отказались от комментариев для прессы до момента оглашения решения суда.

Как сообщал УНИАН, 2 марта трижды судимый гражданин на автомобиле «Volkswagen Golf3» в состоянии алкогольного опьянения выехал из Гомеля в сторону Минска. При подъезде к столице на 8-м км автодороги Минск - Микашевичи сотрудниками ГАИ была предпринята попытка остановить нарушителя с помощью «живого щита» из частных легковых автомобилей с людьми.

«В тот вечер я отвезла дочь к родителям и где-то в 21.30 возвращалась домой. Ехала по второму ряду, затем перестроилась в третий. Вдруг вижу работника ГАИ, останавливающего меня жезлом. Включаю правый поворот, чтобы по правилам съехать на обочину, но мне ладонью показывают остановиться в своем ряду. Остановилась, включила "аварийку", стою. Никто не подходит. Потом вижу, что в соседних рядах параллельно со мной остановили еще три автомобиля. Не прошло и минуты, вижу, как стоявший прямо передо мной инспектор ГАИ машет жезлом и бежит в сторону. И почти сразу же - очень сильный удар в заднюю часть автомобиля... Когда я пришла в себя, то увидела, что одна из машин - прямо передо мной - дымится. Боясь, что она вот-вот взорвется, я машинально включила заднюю передачу и сдала назад... Это был такой шок, такой ужас - словами не передать! Никаких объяснений от работников ГАИ мы не получили. Оформили всех нас как участников ДТП», - сообщила одна из пострадавших Елена КОЛПАКОВА.