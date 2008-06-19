Из-за роста цен на нефтепродукты Франция получила 120 миллионов

Во Франции рост цен на нефтепродукты привел в первом полугодии этого года к дополнительным бюджетным поступлениям в размере 120 млн евро.

Как сообщает Reuters, такие данные обнародовали сегодня министерства экономики и бюджета Франции в совместном коммюнике.

В заявлении, в частности, говорится, что к непредвиденным поступлениям в государственный бюджет привел не только рост цен на нефть, но и также значительное увеличение уровня потребления нефтепродуктов в стране.