Американские ВВС потеряли тысячу компонентов ядерных боеприпасов

В ходе проверки обращения с американским ядерным арсеналом, по итогам которой было отправлено в отставку все руководство ВВС США, была обнаружена недостача более чем тысячи компонентов ядерных боеприпасов. Об этом сообщил на закрытых слушаниях в Конгрессе адмирал Киркланд Доналд (Kirkland Donald), который руководил проверкой. Некоторыми данными из его доклада сотрудники Пентагона поделились с газетой The Financial Times на условиях анонимности.

Как подчеркнул источник издания в американском военном ведомстве, нет никаких данных о том, что пропавшие компоненты ядерных боеприпасов оказались в распоряжении "тех стран, которые не должны их получить".

Официальные представители Пентагона и Совета по национальной безопасности отказались комментировать информацию, почерпнутую из закрытого доклада, сообщает Лента.ру.

Ранее сообщалось, что проверка Доналда выявила "эрозию стандартов" обращения с ядерным арсеналом, которая привела к целому ряду неприятных инцидентов. Так, в сентябре 2007 года стратегический бомбардировщик В-52 с семью ядерными ракетами на борту пролетел над всей территорией США, а еще раньше, в 2006 году, на Тайвань вместе с партией аккумуляторов для вертолетов по ошибке отправили четыре секретных взрывателя для ядерных боеголовок.

Министр обороны Роберт Гейтс в начале июня отправил в отставку начальника штаба ВВС Майкла Моусли (Michael Moseley) и министра ВВС Майкла Уинна (Michael Wynne). Их сменили соответственно Нортон Шварц (Norton Schwartz) и Майкл Донли (Michael Donley). Кроме того, Гейтс создал специальную рабочую группу по подготовке реформы системы хранения ядерного оружия и средств его доставки. Группу возглавил Джеймс Шлезингер (James Schlesinger), бывший министром обороны при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде.