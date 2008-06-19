ВТО может договориться с Россией уже в этом году

ВТО может договориться с Россией о ее вступлении в эту организацию уже в этом году

Этого не исключил комиссар Евросоюза по внешней торговле Питер Мандельсон, который проведет в Москве ряд переговоров по вопросам своей компетенции.

Все вопросы могут быть решены к концу года, - полагает еврокомиссар, заявление которого цитирует Рейтер. Эти сроки кажутся вполне реальными и российской стороне. При этом Мандельсон выразил сожаление относительно запрета российских властей на ввоз в страну некоторых видов животноводческой продукции из стран ЕС. Эхо Москвы напоминает, что вопрос господдержки сельского хозяйства в России остается главным камнем преткновения на пути вступления в ВТО. Между тем, по информации газеты «Коммерсант», на переговорах по присоединению к организации появились очередные проблемы. Германия поставила вопрос о статусе «Газпрома» как государственной торговой организации, торговая политика которой является предметом регулирования ВТО. В частности, по мнению Берлина, предметом переговоров должны стать ценообразование, субсидирование и экспортные пошлины. Кроме того, Европа обеспокоена российским законом, который ограничил иностранные инвестиции в стратегические отрасли.

В ситуации, когда политического решения об окончательной поддержке присоединения России к ВТО нету большинства стран-переговорщиков, - отмечает издание, - «нефтегазовая» дискуссия может стать основой данного этапа переговоров.