Бундесвер испытывает "миротворческий" танк (5 фото)

Сухопутные войска Германии испытывают прототипы основных боевых танков (ОБТ) Leopard 2 новой модификации PSO (Peace Support Operation), которая была специально разработана компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) для применения в миротворческих и противоповстанческих операциях, в том числе в городских условиях. Об этом сообщает Defense News.

Необходимость создания нового танка, по мнению компании KMW, была продиктована изменившимся характером угроз в современных вооруженных конфликтах и распространением асимметричных методов ведения боевых действий.

ОБТ Leopard 2 PSO получил усиленную защиту от мин и самодельных взрывных устройств, новый дистанционно управляемый боевой модуль на башне, дополнительные электрооптические и инфракрасные камеры наблюдения, усовершенствованную систему управления огнем и "городской" камуфляж. Кроме того, на переднюю часть "Леопарда" может монтироваться специальный отвал для использования танка в качестве бульдозера.

ОБТ Leopard 2 был принят на вооружение в 1979 году. На данный момент компанией KMW выпущено около 3500 танков данного типа, которые помимо Бундесвера поставлялись сухопутным войскам Греции, Испании, Канады, Нидерландов, Швейцарии и Швеции.

Лента.ру