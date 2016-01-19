В России отказались рассекретить архивы КГБ

Комиссия по защите государственной тайны заявила, что сведения о работе чекистов с 1917 года «сохраняют актуальность», а их публикация может нанести ущерб нацбезопасности России.

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Об итоге кампании за рассекречивание чекистских архивов «Газете.Ru» рассказал представитель «Команды 29» Александр Цыганков. По его словам, после того как петиция за открытие архивов на сайте change.org собрала свыше 50 тыс. подписей, она была направлена в Межведомственную комиссию по защите государственной тайны. И вскоре оттуда пришел ответ.

«В заключении Межведомственной комиссии перечислены сведения о силах и средствах разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, а также деятельности в области противодействия терроризму органов безопасности за указанный период (1917–1991 годы. — ред.), — говорится в ответе комиссии. — Эти сведения сохраняют актуальность в настоящее время, поскольку их распространение может нанести ущерб безопасности РФ, и требуют продления сроков засекречивания».

В комиссии подчеркнули, что в архивах нет сведений о репрессиях, которые были рассекречены ранее.

«Заключение не содержит ссылок на материалы, касающиеся массовых репрессий, подлежащие рассекречиванию в соответствии с указом президента от 23 июня 1992 года, — заявили в комиссии. — Возможные попытки использовать заключение для сокрытия информации, относящейся к репрессивной политике советского государства, могут быть обжалованы в установленном порядке».