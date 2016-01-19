Власти Турции заявляют о приближении к окончанию спецоперации против курдов

Об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters. По информации турецких властей, в ходе операции было убито более 500 боевиков Рабочей партии Курдистана. Прокурдская партия НДП говорит, что около 100 гражданских лиц были убиты в боях.

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"Процесс в значительной степени завершен", – сообщил Ахмет Давутоглу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели около 300 полицейских и солдат в конфликте с курдскими боевика с июля прошлого года.

Как известно, операция против войск запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана в городах Силопе и Джизре в провинции Ширнак, а также в районе Диярбакыр, началась в декабре прошлого года.

В населенных пунктах был введен комендантский час, а к операции привлечено более 10 тыс. полицейских и военнослужащих при поддержке танков.

Напомним, Турция начала бомбить позиции запрещенной Рабочей партии Курдистана на севере Ирака 24 июля после серии нападений и убийств сотрудников полиции, в которых власти обвинили курдских боевиков.