С начала года 400 богатейших людей мира обеднели на $305 миллиардов - Bloomberg

Это произошло на фоне падения цен на мировых товарных рынках и снижения фондовых индексов, сообщает Bloomberg.

"Только за минувшую неделю миллиардеры потеряли 115 млрд долл. В частности, 76 человек потеряли порядка 1 млрд долл. каждый, а семь предпринимателей только за пятницу, 15 января, обеднели на более чем 1 млрд долл., на фоне падения индекса Dow Jones на 391 пункт, падения европейских бирж и китайского индекса Shanghai Composite Index", - отмечает Bloomberg.

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По данным издания, наибольшие потери понесли глава Amazon.com Inc. Джефф Бероз, сокративший свои доходы с 1 января текущего года на 8,9 млрд долл., богатейший человек планеты Билл Гейтс - на 6,8 млрд долл. и богатейший предприниматель Китая Ван Джанлин, потерявший 6,4 млрд долл.

"Общий показатель финансового состояния 400 богатейших людей планеты составляет сейчас 3,6 трлн долл., что на 16% меньше аналогичного показателя мая 2015 года. Тогда самые богатые люди мира владели активами на 4,3 трлн долл.", - сообщил Bloomberg.