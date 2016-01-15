В Индонезии после терактов уничтожили одного и арестовали двоих предполагаемых боевиков
Индонезийские правоохранители продолжили рейды по стране с целью обнаружить сети, оказывавшие поддержку террористам.
В пятницу полиция Индонезии ликвидировала одного и задержала еще двоих предполагаемых боевиков. Об этом сообщает Reuters.
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"Нападавшие в Джакарте однозначно осуществили все не сами. В связи с этим мы ищем их сообщников и сети, которые поддерживали террористов", - заявил спикер местной полиции Антон Шарлиян.
Также отмечается, что силы безопасности страны в перестрелке в центре Сулавеси уничтожили одного из предполагаемых боевиков. Двух других арестовали на западе Явы.
Напомним, по меньшей мере, 17 человек погибли в результате взрывов в окрестностях улицы Тармин в районе, где расположены большое количество магазинов и офисов. По словам властей, всего было 7 нападавших - трое из них были убиты, еще четверо арестованы в четверг.
Президент Индонезии Джоко Видодо назвал серию нападений в Джакарте актом террора и выразил соболезнования семьям погибших.