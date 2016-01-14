В Джакарте после серии взрывов арестованы четыре человека

По словам властей, всего было 7 нападавших - трое из них были убиты, еще четверо арестованы, передает Би-би-си. "Мы считаем, что других нападавших возле Sarinah (торговый центр) нет. Мы восстановили контроль над ситуацией", - сказал представитель полиции.

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В настоящее время известно, что по меньшей мере, 17 человек погибли в результате взрывов в окрестностях улицы Тармин в районе, где расположены большое количество магазинов и офисов.

Президент Индонезии Джоко Видодо назвал серию нападений в Джакарте актом террора и выразил соболезнования семьям погибших.