Французской авиации ночью удалось уничтожить центр связи ИГИЛ в Ираке

Начиная с понедельника авиация Франции нанесла 7 ударов по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство", во время которых среди других целей удалось уничтожить центр связи ИГИЛ.

Об этом сообщил министр обороны страны Жан-Ив ле Дриан в эфире BFMTV, передает Европейская правда.

"Этой ночью в окрестностях Мосула (Ирак) мы уничтожили центр связи и пропаганды ИГИЛ ", – рассказал министр.

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"ИГИЛ отступает", - добавил ле Дриан, анонсируя следующее заседание совета международной коалиции, которое должно состояться на следующей неделе без участия России.

Отвечая на вопрос по поводу встречи Франсуа Олланда с Владимиром Путиным, Жан-Ив ле Дриан отметил, что возможное изгнание Башара аль-Асада, нынешнего сирийского президента, во время этой встречи не обсуждалось, поскольку Россия однозначно выступает против отстранения Асада от власти.

Ранее сообщалось, что накануне международная коалиция нанесла 24 авиаудара по ИГИЛ в Сирии и Ираке.