В России намерены запретить иностранным агентам создавать СМИ

Соответствующий законопроектопубликован на портале раскрытия информации для общественного обсуждения, передает Slon.

Законопроект предполагает внести во вторую часть закона «О СМИ» положение о том, что учредителем средства массовой информации не может выступать некоммерческая организация, включенная в реестр иностранных агентов.

Кроме того, в случае принятия этого законопроекта СМИ должны будут просить разрешение Минюста, если захотят использовать в своем наименовании название любого государства.

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Регистрировать СМИ будет специальная экспертная комиссия по средствам массовой информации, а отказать в регистрации можно будет по требованию Генпрокуратуры.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2016 года. С этого же времени начнет действовать закон об ограничении иностранного участия в российских СМИ, подписанный президентом Владимиром Путиным в октябре 2014 года. Этот закон запрещает гражданам других стран и россиянам с двойным гражданством учреждать СМИ. Кроме того, доля иностранных акционеров в СМИ не сможет превышать 20%.