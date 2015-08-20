В России намерены запретить иностранным агентам создавать СМИ
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предложило запретить иностранным агентам учреждать СМИ.
Соответствующий законопроектопубликован на портале раскрытия информации для общественного обсуждения, передает Slon.
Законопроект предполагает внести во вторую часть закона «О СМИ» положение о том, что учредителем средства массовой информации не может выступать некоммерческая организация, включенная в реестр иностранных агентов.
Кроме того, в случае принятия этого законопроекта СМИ должны будут просить разрешение Минюста, если захотят использовать в своем наименовании название любого государства.
Читайте также"Комитет против пыток" заявил о своей ликвидации в России
Регистрировать СМИ будет специальная экспертная комиссия по средствам массовой информации, а отказать в регистрации можно будет по требованию Генпрокуратуры.
В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2016 года. С этого же времени начнет действовать закон об ограничении иностранного участия в российских СМИ, подписанный президентом Владимиром Путиным в октябре 2014 года. Этот закон запрещает гражданам других стран и россиянам с двойным гражданством учреждать СМИ. Кроме того, доля иностранных акционеров в СМИ не сможет превышать 20%.