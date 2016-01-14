Иран демонтировал центральную часть реактора в Араке

18:48, 14 января 2016
Мир
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Иран заявил, что ядро реактора на тяжелой воде в Араке полностью демонтировано.

REUTERS

Ожидается, что эксперты смогут проверить выполнение этого условия, необходимого для отмены санкций против Тегерана, уже этим вечером, передает Би-би-си. "Мы осуществили финальную стадию удаления ядра реактора в Араке", - заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана, добавив, что Тегеран официально выполнит все условия, необходимые для отмены санкций, до конца завтрашнего дня.

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Согласно соглашению по ограничению ядерной программы Тегерана, подписанному 14 июля, Иран должен был удалить ядро реактора и заполнить его цементом, а сам реактор должен быть перестроен, чтобы производить лишь очень небольшие объемы плутония, которых не хватит для создания ядерной бомбы.

Кроме того, в соответствии с соглашением инспекторы МАГАТЭ будут проводить постоянный мониторинг работ на иранских ядерных объектах, чтобы убедиться, что эти объекты не выпускают материалы, необходимые для производства ядерного оружия.

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