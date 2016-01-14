Посольство Украины в Индонезии призывает к повышенной бдительности из-за теракта

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

«В связи с терактами в Джакарте 14.01.2016 просим граждан Украины, которые находятся в Индонезии, проявлять повышенную бдительность и осторожность», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Джакарте террористы устроили атаку с использованием гранат и оружия.

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