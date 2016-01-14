Посольство Украины в Индонезии призывает к повышенной бдительности из-за теракта

10:44, 14 января 2016
Мир
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Посольство Украины в Джакарте просит граждан Украины проявлять повышенную бдительность в связи с терактом в Джакарте, в результате которого по меньшей мере 7 человек погибли.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

«В связи с терактами в Джакарте 14.01.2016 просим граждан Украины, которые находятся в Индонезии, проявлять повышенную бдительность и осторожность», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Джакарте террористы устроили атаку с использованием гранат и оружия.

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