Посольство Украины в Индонезии призывает к повышенной бдительности из-за теракта
10:44, 14 января 2016Мир
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Посольство Украины в Джакарте просит граждан Украины проявлять повышенную бдительность в связи с терактом в Джакарте, в результате которого по меньшей мере 7 человек погибли.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.
«В связи с терактами в Джакарте 14.01.2016 просим граждан Украины, которые находятся в Индонезии, проявлять повышенную бдительность и осторожность», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Джакарте террористы устроили атаку с использованием гранат и оружия.
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