В Турции арестованы подозреваемые в подготовке взрывов
15:26, 30 декабря 2015Мир
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Турецкая полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в подготовке взрывов в столице страны Анкаре в ходе новогодних праздников.
REUTERS
Как отмечается, оба они подозреваются в связях с экстремистской группировкой "Исламское государство", передает Би-би-си.
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В ходе обысков у подозреваемых были найдены пояса смертника.
В столице Турции с октября введен наивысший уровень тревоги, после того, как в результате взрыва, прогремевшего на митинге, погибли более 100 человек.
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