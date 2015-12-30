В Турции арестованы подозреваемые в подготовке взрывов

15:26, 30 декабря 2015
Мир
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Турецкая полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в подготовке взрывов в столице страны Анкаре в ходе новогодних праздников.

REUTERS

Как отмечается, оба они подозреваются в связях с экстремистской группировкой "Исламское государство", передает Би-би-си.

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В ходе обысков у подозреваемых были найдены пояса смертника.

В столице Турции с октября введен наивысший уровень тревоги, после того, как в результате взрыва, прогремевшего на митинге, погибли более 100 человек.

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