В Москве в собственной квартире нашли мертвым автора книги о КГБ и Путине

Об этом в среду, 13 января, сообщил соавтор книги Юрий Фельштинский.

"Дорогие друзья! Мне только что сообщили, что Владимир Прибыловский, мой соавтор книги "Корпорация: Россия и КГБ во времена президента Путина" был найден мертвым в своей квартире в Москве. Никакой дополнительной информацией я не владею", - написал он в своем ЖЖ.

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Как известно, Прибыловский — публицист, журналист, президент информационно-исследовательского центра "Панорама", лидер движения "Субтропическая Россия".

В 2007 году в отношении публициста было возбуждено уголовное дело о разглашении гостайны. В феврале 2009 был опубликован полный английский перевод монографии Прибыловского и Фельштинского "Корпорация. Россия и КГБ при Путине".