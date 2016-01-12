Власти Дании согласовали план конфискации драгоценностей у мигрантов

В среду в Дании состоится голосование за законопроект, которым предусмотрено изымать у мигрантов драгоценности в обмен на убежище. Об этом со ссылкой на The Financial Times пишет "Европейская правда".

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Сначала проектом предлагалось изымать все драгоценности мигрантов, за исключением вещей, имеющих персональную ценность. Позже в него внесли поправку, что памятные вещи не будут изыматься только в случае, если их стоимость не превышает 10 тысяч датских крон (примерно 1 тысяча 453 доллара).

После волны критики 5 политических партий договорились, что беженцам позволят оставлять себе памятные вещи, такие как семейные портреты, обручальные кольца и тому подобное. Им также позволят оставлять себе наличные деньги – до 10 тысяч крон, вместо 3 тысяч, которые предлагалось разрешить ранее.

Голосование по законопроекту состоится в среду.

Агентство ООН по делам беженцев уже выражало обеспокоенность в связи с этим законопроектом, который может способствать ксенофобии.

Как сообщалось, в начале января Дания ввела пограничный контроль с Германией.