Полиция Германии арестовала более 200 участников погрома в Лейпциге

Вчера вечером антиисламское движение ПЕГИДА организовало в городе антиммигрантский марш, на который вышли несколько тысяч человек, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ Лейпциге прошел крупный марш против мигрантов

Поводом к проведению акции стали нападения на женщин в Кельне, совершённые 31 декабря. По данным властей, практически все подозреваемые в насилии - выходцы из Северной Африки и арабских стран, недавно переселившиеся в Германию в качестве беженцев и нелегальных мигрантов.

Участники акции выкрикивали националистические лозунги, а также оскорбления в адрес канцлера Ангелы Меркель за решение принять в прошлом году более миллиона мигрантов.

Одновременно с антииммигрантским маршем группа ультраправых и футбольных фанатов устроила погром на окраине Лейпцига, где преимущественно живут мигранты. Они поджигали автомобили, били стекла в домах и бросали в окна фальшфейеры.

В воскресенье в Кельне были совершены несколько нападений на иностранцев - полиция уверена, что их совершили экстремисты в отместку за насилие в канун Нового года.