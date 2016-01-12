В Лейпциге прошел крупный марш против мигрантов

Поводом стали нападения на женщин в Кельне в канун Нового года. Ответственными за них полиция считает мигрантов.

Участники акции выкрикивали националистические лозунги, а также оскорбления в адрес канцлера Ангелы Меркель за решение принять в прошлом году более миллиона мигрантов, передает Русская служба ВВС.

Читайте такжеГермания возвращает часть мигрантов в Австрию - BBC

При этом немецкая пресса отмечает, что численность акции оказалась значительно ниже ожидаемой. Вместо сотен тысяч человек, участие которых анонсировала ПЕГИДА, на улицы вышли, по разным данным, от полутора до двух тысяч протестующих.

Одновременно в городе прошла акция противников национализма, собравшая немногим больше участников - от двух до трех тысяч. Столкновений участников мероприятий удалось избежать, серьезных инцидентов не зафиксировано.