Меркель: Без сохранения Шенгена не будет еврозоны

"Евро и свобода пересечения границ непосредственно связаны между собой", - заявила Меркель в понедельник, 11 января, в выступлении на деловом приеме в Майнце, передает Deutsche Welle.

Никто не должен делать вид, будто можно иметь общую валюту без значительной степени простого пересечения границ, пояснила канцлер.

Если же государства начнут отгораживаться, то существенно пострадает внутренний рынок Евросоюза, добавила она. И именно поэтому Германия как крупнейшая экономика в центре ЕС должна бороться за свободное передвижение людей. Нужно укреплять внешние границы ЕС и сохранять свободное передвижение в пределах Шенгена, подчеркнула Меркель.

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В своем выступлении канцлер также заявила о необходимости существенного уменьшения числа беженцев и усиление контроля.

По ее словам, Европа столкнулась с неожиданным испытанием. "Мы уязвимы. Поскольку мы до сих пор не имеем того порядка, контроля, который мы хотели бы иметь", - цитирует слова Меркель информагентство Reuters.

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