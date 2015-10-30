Более 20 человек погибли при обстреле лагеря беженцев в Багдаде

Об этом заявил представитель вооруженных сил Ирака, передает Би-би-си. Десятки людей получили ранения. По словам Шахина Гобади, пресс-секретаря "Организации моджахедов иранского народа" (Моджахедин-э-Халк), по меньшей мере 80 ракет попали в лагерь.

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Госсекретарь США Джон Керри уже пообещал помочь пострадавшим и родственникам погибших, а также призвал власти Ирака усилить безопасность лагеря и найти виновных в нападении.

Агентство ООН по делам беженцев выступило с резким осуждением произошедшего и призвало привлечь к ответственности виновных. На данный момент никто не взял на себя ответственность за нападение.

Власти Ирака выясняют, были ли целью именно диссиденты из Ирана.

В ночь на пятницу стало известно, что по базе, где размещаются находящиеся в изгнании члены иранской оппозиционной "Организации моджахедов иранского народа", было выпущено несколько ракет.

Это не первое нападение на Моджахедин-э-Халк. В частности, несколько лет назад лагерь неоднократно подвергался ракетным обстрелам. Бойцы Моджахедин-э-Халк обвиняли в атаках власти Ирака.

"Организация моджахедов иранского народа", основанная в 1965 году, призывает к свержению духовных лидеров Ирана. Сторонники организации воевали на стороне Ирака во время ирано-иракской войны в в 1980-х годах. В Ираке и Иране организация признана террористической.