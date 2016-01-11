США, Южная Корея и Япония обсудят испытания водородной бомбы в КНДР
14:22, 11 января 2016Мир
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США, Япония и Южная Корея обсудят возможные ответные меры после испытания водородной бомбы Пхеньяном, сообщает южнокорейское агентство Ренхап.
REUTERS
Встреча состоится на шестисторонних переговорах в Сеуле 13 января.
Одной из ответных мер могут стать новые санкции против КНДР, проект которых будет обсуждаться на переговорах, пишет Росбалт.
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На следующий день в Пекине представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Хван Чжун Гук встретится с китайским коллегой У Давэем.
6 января Пхеньян объявил о четвертом ипытании ядерного оружия, что вызвало резкое осуждение мировых держав.
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