В ходе беспорядков в Кельне ранены трое полицейских

21:39, 09 января 2016
Мир
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Трое полицейских и журналист получили ранения в ходе беспорядков в Кельне, которые произошли во время и после разгона демонстраций движений PEGIDA  и "Кельн против правых", сообщила местная газета Kölner Stadt-Anzeiger.

REUTERS

По данным газеты, местная полиция опубликовала данные об итогах столкновений, согласно которым был ранен журналист, его доставили в больницу, а также полицейский, который смог продолжать дежурство, передает РИА Новости.

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Ранее газета также сообщила о двух пострадавших полицейских, которые были оглушены и получили акустические травмы в ходе беспорядков.

В субботу в Кельне прошли демонстраций движений PEGIDA и "Кельн против правых". Демонстрации были прекращены полицейскими после того, как участники обеих акций начали кидаться друг в друга камнями, бутылками и петардами. Полиции пришлось применить водометы, а также служебных собак, после чего нападавшие атаковали и правоохранителей.

По данным газеты, среди нападавших было около 600 правых экстремистов, которые прибыли в субботу в Кельн на поезде. В настоящее время около 450 из них в сопровождении полиции направлены поездом в сторону Дортмунда. Ситуация на вокзале Кельна взята под контроль, его патрулируют около 300 полицейских. По информации издания, начали работу магазины возле вокзала, которые были закрыты во время акций протеста.

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