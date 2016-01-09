Турция сообщила о гибели 18 курдов

По словам военных, 16 курдов были убиты в городе Джизре близ сирийской границы, ещё двое - в округе Сур под Диярбакыром, передает Русская служба ВВС.

Читайте такжеИГИЛ потеряло почти половину своих территорий в Ираке

Эрдоган пообещал усилить военную кампанию против партии, последователей которой он назвал террористами.

В этом году Турция впервые применила военную силу против курдов с весны 2013 года, когда был объявлен мораторий на военные действия между Турцией и курдскими повстанцами.

С июля прошлого года на юго-востоке Турции продолжаются столкновения, которые называют самыми интенсивными с начала курдского восстания 30 лет назад.