Турция сообщила о гибели 18 курдов
20:52, 09 января 2016Мир
2810 0
18 членов запрещённой в Турции "Рабочей партии Курдистана" погибли в столкновениях с военными, сообщают представители турецкой армии.
REUTERS
По словам военных, 16 курдов были убиты в городе Джизре близ сирийской границы, ещё двое - в округе Сур под Диярбакыром, передает Русская служба ВВС.
Читайте такжеИГИЛ потеряло почти половину своих территорий в Ираке
Эрдоган пообещал усилить военную кампанию против партии, последователей которой он назвал террористами.
В этом году Турция впервые применила военную силу против курдов с весны 2013 года, когда был объявлен мораторий на военные действия между Турцией и курдскими повстанцами.
С июля прошлого года на юго-востоке Турции продолжаются столкновения, которые называют самыми интенсивными с начала курдского восстания 30 лет назад.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter