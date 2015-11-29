Премьер-министр Турции пообещал найти убийц курдского адвоката

Глава ассоциации адвокатов провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции Тахир Эльчи был убит в городе Сур в ходе внезапно вспыхнувшей уличной перестрелки между полицией и неустановленными боевиками. В бою также погиб полицейский.

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Эльчи неоднократно выступал с призывами к миру между силами безопасности и курдскими сепаратистами. Тем не менее, власти Турции обвиняли его в поддержке запрещенной в стране Курдской рабочей партии, ему грозил суд, передает Русская служба ВВС.

Прокурдские организации назвали гибель адвоката "спланированным убийством".

В Стамбуле состоялся стихийный митинг протеста против убийства Тахира Эльчи. Турецкая полиция применила для разгона толпы протестующих водометы и слезоточивый газ.