Турция в рамках евроинтеграции не будет с 1 июня вводить визы для 89 стран

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в рамках переговорного процесса с ЕС и начала действия в июне безвизового режима между Турцией и ЕС и договора о реадмиссии Анкаре придется выйти из двусторонних соглашений с 89 странами об отказе от визового режима, передает ТАСС.

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"Переговоры с ЕС по вопросу освобождения наших граждан от шенгенских виз продолжаются. Наше обязательство по приведению в полное соответствие с нормами ЕС визовой политики в отношении третьих стран является необходимым после получения нами полноправного членства в ЕС. Поэтому публикации о том, что наша страна с 1 июня введет визы для стран, которым необходима виза в ЕС, неверны", - отмечается в заявлении МИД.