В Кишиневе произошел взрыв: пострадали по меньшей мере 20 человек

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Научно-практического центра медицины скорой помощи Петр Кравец.

В субботу во второй половине дня в районе Центрального рынка Кишинева прогремел взрыв. По предварительной версии, он произошел в столовой. Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций не исключает, что инцидент произошел в результате неосторожного обращения с газовым баллоном.

Читайте такжеВ Ливии произошел второй взрыв за сутки - СМИ

"Мы запросили помощь нескольких больниц а также Института матери и ребенка для приема пациентов. Двадцать человек доставлены в больницы. Среди них есть дети", — сказал Кравец.

Он отметил, что на месте происшествия работало 9 экипажей скорой помощи.

Представитель Службы чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии Лилиана Пушкашу заявила журналистам, что на центральном рынке возникла паника. В районе взрыва были эвакуированы люди из магазинов и других заведений.

Пушкашу уточнила, что для устранения последствий взрыва прибыло четыре пожарных расчета.