СМИ: В порту Стамбула взорвался грузовик с украинскими номерами

07:27, 29 декабря 2015
Общество
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В порту Хайдарпаша в Стамбуле на стоянке взорвался грузовик.

Грузовик / twitter.com/140journos?

Об этом сообщает Milliyet.

Автомобиль, по словам очевидцев, имел украинские номерные знаки.

По предварительной информации, взрыв произошел после того, как автомобиль загорелся.

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Предположительно, причиной взрыва могло стать возгорание горючего.

Водитель автомобиля получил легкие ранения и был госпитализирован.

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