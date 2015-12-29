СМИ: В порту Стамбула взорвался грузовик с украинскими номерами
07:27, 29 декабря 2015Общество
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В порту Хайдарпаша в Стамбуле на стоянке взорвался грузовик.
Предположительно, причиной взрыва могло стать возгорание горючего / twitter.com/140journos
Об этом сообщает Milliyet.
Автомобиль, по словам очевидцев, имел украинские номерные знаки.
По предварительной информации, взрыв произошел после того, как автомобиль загорелся.
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Предположительно, причиной взрыва могло стать возгорание горючего.
Водитель автомобиля получил легкие ранения и был госпитализирован.
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