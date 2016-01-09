Правительство Сирии заявило о готовности к переговорам в Женеве

Об этом сказал министр иностранных дел страны Валид аль-Муалем после встречи со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, сообщает Громадське по информации Reuters.

Отмечается, что правительство также призвало предоставить список организаций и имен лиц, которые прибудут на переговоры со стороны оппозиции.

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Напомним, 18 декабря пять постоянных членов Совета Безопасности ООН одобрили текст проекта резолюции по урегулированию конфликта в Сирии.