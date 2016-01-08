В Хургаде вооруженные люди обстреляли вход в отель, ранены трое туристов

По уточненной информации стало известно, что египетские полицейские ликвидировали одного нападавшего, еще один ранен, сообщают РИА Новости. Член правления ассоциации туристических палат Египта Хусам Шаир сообщил, что стрельба произошла у входа в трехзвездочную гостиницу Bella Vista.

Читайте такжеВ Каире уволенный сотрудник закидал "коктейлями Молотова" ресторан: 16 погибших (видео)В потоке противоречивой информации начали поступать сообщения о гибели троих туристов. Однако позднее в министерстве здравоохранения их категорически опровергли. Как заявил корреспонденту ТАСС представитель министерства здравоохранения АРЕ в провинции Красное море Аля ад-Дин, ранения в результате атаки получила семейная пара из Австрии и подданный Швеции.

По информации СМИ, группа неизвестных открыла стрельбу у входа в Bella Vista. Охранявшие гостиницу полицейские оперативно отреагировали на происходящее и открыли огонь на поражение. Как сообщает издание "Аль-Масри аль-Яум", один из нападавших держал черный флаг, также по словам очевидцев, были слышны крики "Аллах Акбар".

Силам безопасности Египта удалось задержать одного из атаковавших гостиницу. На нем обнаружен пояс смертника.

Силы безопасности полностью перекрыли все въезды в Хургаду и ввели чрезвычайное положение.

Также, как сообщают РИА Новости, силы безопасности Египта обезвредили взрывное устройство на месте нападения на отель в Хургаде, говорится в официальном заявлении МВД страны.