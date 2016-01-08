В немецких книжных магазинах впервые за 70 лет снова можно купить Mein Kampf

Как передает Польское радио, научную версию известной книги переиздал Институт новейшей истории (Institut für Zeitgeschichte – IfZ) в Мюнхене. Педагоги планируют использовать публикацию на уроках и лекциях по истории.

Читайте такжеВ Германии впервые со Второй мировой переиздадут Mein Kampf Гитлера"Написанная Гитлером во время отбывания наказания в тюрьме книга издана впервые после завершения Второй мировой войны. Ее раннюю публикацию блокировала власть в Баварии, которая владела предоставленными ей США авторскими правами на это произведение. В конце прошлого года истёк срок действия на эти права. Чтобы опередить появление на рынке публикации без научного комментария, историки с IfZ подготовили критическую версию книги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что директор Института новейшей истории Андреас Виршинг объяснил появление издания Mein Kampf научной необходимостью. По его мнению, книга Гитлера является одним из важнейших источников истории национал-социализма. Критическое издание Mein Kampf имеет также, по его словам, "политически-моральную функцию", ведь предотвращает возникновение ситуации, когда на рынке после истечения срока действия авторских прав может появиться издание без соответствующего комментария.

Публикация состоит из двух томов и насчитывает около 2 тыс. страниц. Кроме оригинального текста она содержит многочисленные комментарии и примечания, которые объясняют исторический контекст и демаскируют манипуляции, к которым прибегал Адольф Гитлер.