Нетаньяху: Уничтожать евреев Гитлеру посоветовал бывший муфтий Иерусалима

Об этом глава правительства заявил, выступая на Сионистском конгрессе в Иерусалиме, передает Reuters.

Он также обвинил бывшего мусульманского религиозного деятеля в причастности к атакам мусульман на евреев в Палестине в 1920-е годы. По словам Нетаньяху, аль-Хусейни летал в Берлин в 1941 году на встречу с Гитлером, после чего нацистский лидер решил начать холокост, цитирует издание Lenta.ru.

Читайте такжеВ Нюрнберге продали 14 акварелей Гитлера

«Гитлер в то время не хотел уничтожать евреев, он хотел их изгнать. А Хадж Амин аль-Хусейни пришел к Гитлеру и сказал: "Если вы прогоните их, все они приедут сюда". " Тогда что мне с ними сделать?", — спросил фюрер. "Сожгите их", — ответил муфтий», — рассказал Нетаньху.

Оппозиция сразу же обвинила израильского премьера в искажении исторической правды. Представители палестинских властей в свою очередь заявили, что Нетаньяху готов снять с Гитлера ответственность за убийство 6 миллионов евреев для того, чтобы обвинить в этом мусульман.

«Конечно, не аль-Хусейни принимал окончательное решение. Это безжалостный замысел самого Гитлера», — прокомментировал заявление Нетаньяху его ближайший сподвижник, министр обороны страны Моше Аялон.

Встреча аль-Хусейни и Гитлера состоялась в Берлине 28 ноября 1941 года. Во время встречи муфтий называл Гитлера защитником ислама, а также предложил создать Арабский легион в германской армии. Преследование евреев началось в Германии в 1933 году, через два года был принят «нюрнбергский закон», положивший конец равноправию евреев в стране. Окончательное решение о массовом уничтожении евреев было принято в 1942 году на Ванзейской конференции.

Хадж Амин аль-Хусейни был назначен муфтием Иерусалима в 1921 году. Он принимал активное участие в организации еврейских погромов в 1929 году. Через семь лет создал юношескую организацию Al Futuwwah по образцу Гитлерюгенда. С поста мусульманского религиозного деятеля в Иерусалиме аль-Хусейни сместили британские власти в начале Второй мировой войны. Он бежал из страны, продолжая руководить арабским восстанием из Дамаска и Бейрута. С 1941 года жил в Италии, потом в Германии. Через год после окончания Второй мировой войны поселился в Каире, потом находился в Багдаде и Дамаске, откуда руководил борьбой палестинских арабов против евреев. Умер в Бейруте в 1974 году.