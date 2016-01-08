Полиция опознала мужчину, который хотел устроить резню в комиссариате в Париже

Как сообщили в прокуратуре Парижа, речь идет об уроженце Марокко по имени Салах Али, передает ТАСС.

Опознать злоумышленника удалось по отпечаткам пальцев. Он уже состоял на учете в полиции: в 2013 году он был задержан на юге Франции "за разбой в составе группы лиц по предварительному сговору". Однако в полицейской базе исламистов Салах Али до настоящего времени не числился.

"Расследование покажет, принадлежал ли он к какой-либо террористической группировке. Речь вполне может идти о психологически неуравновешенном индивидууме, который действовал по собственному усмотрению", - пояснила глава минюста Франции Кристиан Тобира.

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Вместе с тем, как сообщили в прокуратуре Парижа, у мужчины было обнаружено письмо на арабском языке, в котором тот "недвусмысленно заявлял о приверженности идеям террористической группировки "Исламское государство". В его мобильном телефоне были сообщения на арабском и на немецком языках. Кроме того, по словам очевидцев, во время нападения Салах Али восхвалял Аллаха.

Как сообщал УНИАН, в Париже полиция застрелила мужчину, который ворвался в участок с фальшивым "поясом шахида"