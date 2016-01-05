Эксперты обнаружили признаки применения ядовитого газа в Сирии

Об этом говорится в ежемесячном докладе генерального директора ОЗХО Ахмеда Узюмджю, опубликованном во вторник в системе документов ООН, передает ТАСС.

В документе подчеркивается, что к такому выводу специалисты пришли после изучения 11 предполагаемых случаев применения отравляющих веществ в Сирии.

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"В некоторых случаях пострадавшие, возможно, подверглись воздействию некоторого неустойчивого раздражающего вещества. В одном случае анализ некоторых проб крови свидетельствует о том, что люди в какой-то момент подверглись воздействию зарина или вещества, подобного зарину", - говорится в докладе.

Как подчеркнули эксперты ОЗХО, для того, "чтобы определить, когда и при каких обстоятельствах могло произойти такое воздействие", потребуется дальнейшее расследование.

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Ранее УНИАН сообщал, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) утверждает, что в августе в Сирии одна из противоборствующих сторон применила так называемый горчичный газ, или иприт, - высокотоксичное вещество, запрещенное международными конвенциями.