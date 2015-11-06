Эксперты: в Сирии применялся иприт - BBC

По информации агентства Reuters, которое ознакомилась с выдержками из конфиденциального доклада комиссии ОЗХЗ, ядовитые вещества пошли в ход во время боев в городе Мареа на север от Алеппо 21 августа, передает BBC Украина.

"Вполне вероятно, что последствия применения иприта привели к смерти ребенка", - говорится в докладе.

По данным источника Reuters в дипломатических кругах, химическое оружие было применено во время боев между боевиками "Исламского государства" и одной из повстанческих группировок.

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В начале октября в курдских отрядов "пешмерга" заявили, что боевики группировки "Исламское государство" обстреляли позиции курдских вооруженных формирований на севере Ирака снарядами с ипритом.

О возможном использовании "Исламским государством" химического оружия на территориях Сирии и Ирака ранее заявляли на условиях анонимности представители американской разведки.

Информация комиссии ОЗХО - первое официальное подтверждение применении экстремистами химического оружия. Доклад представят руководству ООН в конце ноября.

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В 2013 году в рамках договоренности под эгидой ООН сирийские власти согласились передать для дальнейшего уничтожения весь свой арсенал отравляющих веществ.