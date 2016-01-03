Швеция вводит контроль на границе с Данией из-за беженцев

Таким способом Швеция надеется остановить поток нелегальных мигрантов, въезжающих в страну, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что у всех пассажиров поездов, автобусов и паромов, пересекающих пролив, будут проверять паспорта и визы, несмотря на Шенгенское соглашение.

Стокгольм внезапно закрыл границу, приняв в 2015 году более 160 000 беженцев, в основном из Сирии, Ирака и Афганистана. Таким образом, Швеция с ее десятью миллионами жителей оказалась на первом месте среди стран Евросоюза по численности принятых беженцев на душу населения, пишет агентство dpa.

Читайте такжеБельгия предоставила убежище 30 тысячам мигрантов

Согласно статистике, различные транспортные средства ежедневно пересекают Эресуннский мост 75 тысяч раз. Задержки в связи с пограничным контролем обойдутся в 175 000 евро, подсчитали специалисты Эресуннского института. Кроме того, новые меры, ограничивающие въезд в Швецию, привели к прекращению прямого железнодорожного сообщения между центральным вокзалом Копенгагена и шведской территорией.

Читайте такжеНорвегия планирует не впускать беженцев, прибывающих из стран Шенгенской зоны

Как сообщал УНИАН ранее, почти 1 млн нелегальных мигрантов, в том числе более 500 тыс. сирийцев, прибыли в Европу по Средиземному морю с начала 2015 года.